Arriva a pochi giorni dall’avvio della stagione della caccia l’appello di Rosario Capilli, segretario provinciale Federazione Italiana della Caccia Sezione Prov.le Zancle Messina.

Ha scritto alla nostra redazione per «segnalare la fortissima criticità registrata al Comune di Messina riguardo la consegna dei tesserini venatori ai cacciatori residenti nel Comune di Messina. Orari assurdi e file da capogiro -scrive Capilli-. Una disorganizzazione prevedibile a fronte di decisioni assessoriali alquanto discutibili anche se prese a fronte nota regionale di riferimento. Gli uffici risultano impreparati e non rispondono per come dovuto.

Il rischio è una totale paralisi ed un rallentamento nella consegna dei tesserini venatori. Tutto ciò a discapito dei cacciatori Messinesi che si preparano alla prossima stagione venatoria 2023-2024 con preapertura prevista da calendario venatorio il 02.09.23».