Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione di “Bake Off Italia”, in onda su “Real Time”, a partire da venerdì 8 settembre.

E quest’anno, per i cittadini milazzesi e della provincia, vi sarà un’occasione in più per seguirlo. Tra i sedici pasticcieri amatoriali del noto format culinario infatti vi sarà la professoressa Roberta Caruso, insegnante dello storico collegio “Sant’Ignazio” di Messina che da tempo vive a Milazzo.

Nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Pippo Midili a palazzo dell’Aquila ricevendo un forte “in bocca al lupo” per questa esperienza nella quale spera di essere protagonista. Del resto – come ha spiegato al primo cittadino – da tempo sognava di mettersi in gioco in questo “talent-show” di pasticceria. Coraggio, creatività, intraprendenza sono i suoi punti di forza. E poi il grande amore per la cucina e per la pasticceria ovviamente collegata alla tradizione siciliana. Ha già un blog di cucina ma il suo grande sogno è pubblicare un libro che unisca le ricette da lei sperimentate alla passione per la storia della cucina e degli ingredienti. Sente che sia arrivato il momento anche di cambiare vita e spera di poterlo fare con “Bake Off Italia”.

“Sono certo – ha detto il sindaco Midili – che porterà in tavola il sapore della nostra Sicilia e della nostra Milazzo. E quindi saremo tutti pronti a fare il tifo per lei”.