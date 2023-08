Prendono il via oggi i Campionati Mondiali Cadetti che si svolgono in Bosnia Ezergovina.

Da oggi al 31 agosto, nella città di Sarajevo, si sfideranno gli atleti più talentuosi e promettenti del panorama mondiale di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Ben 620 atleti provenienti da 73 paesi, più una squadra di rifugiati.

Grande entusiasmo per una edizione all’insegna delle novità, prima tra tutte quella dell’introduzione sperimentale (solo per questa classe di età) delle nuove categorie in base all’altezza, con il fine di garantire ulteriormente la sicurezza e la salute dei giovani atleti.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con 14 atleti e atlete (8 ragazze e 6 ragazzi). Tra le azzurrine, la giovanissima barcellonese Clio Sottile (anno 2010), atleta della ASD Tiger’s Den Barcellona Pozzo di Gotto dei fratelli Giuseppe e Fabio Sottile, unica siciliana in squadra, che gareggia nella categoria più 176 cm.

Clio, già vice campionessa d’Italia con la squadra regionale siciliana, gareggerà giovedì 31 agosto. Le sue parole: “Sono fiera e orgogliosa di poter vestire i colori della nazionale e di rappresentare l’Italia e la Sicilia in una competizione così importante. E’ una grande emozione che spero provino anche altri ragazzi della mia palestra. Prometto che farò del mio meglio e darò il massimo”.