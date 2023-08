Nei giorni scorsi, alcuni bagnanti durante un giro in gommone a largo della costa pattese, hanno notato da lontano, un uccello adagiato in mare e in difficoltà.

Così Emilia Macrì, Francesco Balsano appartenenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, insieme agli amici Rosaria Segreto, Simone La Rocca, Giuseppe Santoro, Danila Pino più quattro meravigliosi bambini, senza tirarsi indietro, si sono subito avvicinati per capire cosa fosse accaduto all’animale e soccorrerlo.

Appena giunti all’altezza dello scoglio comunemente chiamato da tutti “A Petra a Menzu U Mari”, si sono ritrovati davanti agli occhi uno splendido esemplare di Poiana. Una volta riusciti ad afferrare il rapace, lo hanno poi trasportato a terra. L’uccello, con il piumaggio bagnato, probabilmente ha tentato di raggiungere la riva, ma stremato si era arreso. Arrivati sulla spiaggia di Patti Marina, i protagonisti di questa bella storia, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, si è recato Santino Cappadona del Lido Sun Beach che ha aiutato i turisti ed ha allertato la Delegazione di Spiaggia che ha provveduto a consegnare il rapace nelle mani di Alessandra Saia del Centro Recupero Fauna Selvatica, gestito dall’associazione mediterranea per la natura di Rometta Marea.

“Siamo molto felici – ha detto commossa Emilia Macrì- per avere contribuito a salvare la vita a questo splendido esemplare di poiana. Un doveroso grazie, devo tributarlo al sindaco di Messina Federico Basile che si è immediatamente attivato per aiutarci. Spesso, -continua la turista- le istituzioni pensano solo ed esclusivamente ai “macro problemi”, senza occuparsi minimamente o sottovalutando altri aspetti che potrebbero sembrare banali”.

La poiana è un animale protetto ed è un bellissimo rapace che appartiene alla stessa famiglia dei falchi e delle aquile e, non può essere cacciato.

Per chi volesse aiutare l’associazione di volontariato di Rometta Marea che si prende cura gratuitamente degli animali, può farlo attraverso una donazione.

IBAN: IT72X0503416500000000133363

Intestato a: ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NA

Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA

Filiale: MESSINA