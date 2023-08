Vedere i luoghi in cui hai sempre vissuto in versione cartoon fa un certo effetto.

Probabilmente Arjay Manalo, originario delle Filippine ma nato a Messina, non pensava che la sua idea avrebbe riscosso tutto questo successo. Il giovane creativo, sfruttando l’applicazione Toonme, ha quindi trasformato in chiave cartoon alcune immagini che ritraggono luoghi simbolo di Messina.

Sul profilo Facebook di Manalo è così possibile vedere come l’intelligenza artificiale ha rivisitato Piazza Duomo con la Vara, piazza Cairoli e la sua inconfondibile griglia che segna il passaggio del tram, il santuario di Cristo Re e tanti altri scatti.

Sul social network in tanti hanno apprezzato l’iniziativa, mentre altri hanno proposto di permettere ad artisti e fumettisti di reinterpretare Messina sfruttando le loro capacità magari attraverso un concorso. In questo si valorizzerebbe la città consentendo ai chi la vive di dare la sua personale lettura e non lasciare che l’A.I. trasformi, come è successo, la stele della Madonnina della Lettera in una antenna priva di significati.