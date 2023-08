in Cronaca , Patti

Patti – Panico in via Agliastri per un incendio sviluppatosi in un terreno incolto

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, del personale della Misericordia e dei residenti è stato evitato il peggio

- Giovanni Palmeri Tempo di lettura: 1 minuto

