Mercoledì 30 agosto a partire dalle ore 8,30 si svolgeranno nei locali dell’I.I.S Antonello di viale Giostra a Messina le operazioni di nomina a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2023/24.

Dopo gli anni della pandemia si torna, dunque, alle convocazioni in presenza e verrà rispettato il seguente calendario:

Per il Profilo Assistente Amministrativo alle ore 8,30 sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente provinciale definitiva dei 24 mesi.

Alle 10 sarà la volta degli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di seconda fascia.

Per il Profilo Assistente Tecnico alle 10,30 sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente provinciale definitiva dei 24 mesi.

Alle 11,15 convocazione degli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di seconda fascia.

Per il Profilo Addetto Aziende Agrarie alle 10,30 sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente provinciale definitiva dei 24 mesi.

Giovedì 31 agosto per il Profilo Collaboratore Scolastico alle ore 8,30 sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente provinciale definitiva dei 24 mesi beneficiari della precedenza ex legge 104/92. Dalle 9,30 in poi saranno convocati, a scaglioni, gli aspirati dalla posizione 76 alla 382, mentre alle 13,30 la convocazione riguarderà gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di seconda fascia.