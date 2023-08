Faceva canottaggio nelle acque dello Stretto, quando si è ritrovato in mare aperto e senza canoa. A soccorrerlo è stato il personale della Capitaneria di porto di Messina che ha ricevuto una segnalazione via radio da parte di una nave traghetto.

L’equipaggio ha indicato all’operatore della sala operativa l’avvistamento di una persona in mare in difficoltà e, nelle vicinanze, c’era anche un natante capovolto. Sono state avviate le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto alle quali hanno partecipato sia le unità navali dipendenti sia il personale di bordo del traghetto. In pochissimo tempo, il malcapitato è stato recuperato grazie all’impiego del battello di salvataggio e trasbordato sulla motovedetta S.A.R. “CP852” per essere affidato, una volta in banchina, alle cure del personale medico del 118.

Il soggetto in questione ha riferito che stava svolgendo attività di canottaggio e presumibilmente, a causa del moto ondoso, ha perso il controllo del natante finendo in mare.