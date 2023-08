Grande successo per gli eventi dello scorso fine settimana dell’Estate caprileonese, con particolare attenzione alla ventesima edizione della Festa del Bignè, che si è svolta Sabato 26 Agosto in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone ed è stata un trionfo di gusto e di colori.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato le diverse pasticcerie presenti, come il Bar Vecchio, il Bar Frisenda (che ha anche realizzato un profitterol al limone, per celebrare il ventennale della Festa del Bignè), il Bar Caffè Blanc e il Panificio Zingales, e l’Associazione “Rocca Città Futura” per il supporto e l’impegno profuso.

Si sono anche tenuti nella giornata di ieri i festeggiamenti in onore di San Felice da Nicosia e gli amministratori hanno espresso i ringraziamenti per Padre Gaetano Vicario, il Comitato Feste, che non si sono risparmiati nell’organizzazione, e tutti coloro che hanno partecipato. Nel pomeriggio alle ore 19:30 è stata celebrata la Santa Messa, presso la Chiesa Nostra Signora di Czestochowa, seguita dalla processione per le vie del paese. In serata alle 21:30, in Piazza Gepy Faranda, si è svolto in concerto dei Trichorus by Kilimangiaro Band.