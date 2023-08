L’Area Tecnica del Comune di Mirto ha proposto l’assegnazione di somme, per la fornitura di cloro necessaria alla disinfezione dell’acqua distribuita dai serbatoi comunali, inerente il consumo umano per l’anno 2023.

Il costo del fabbisogno annuo di cloro per l’anno corrente viene stimato in 428,22 euro, di cui 325 litri x 1,08 euro al litro (351 euro), più l’Iva al 22% di 77,22 euro; il responsabile del settore dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti e degli atti consequenziali di competenza, che dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e seguendo il Regolamento dei contratti, vigenti all’interno dell’ente comunale.

La Giunta Comunale mirtese ha accolto la proposta dell’Ufficio Tecnico, in quanto tra le finalità dell’ente si pone l’obbligo, tra l’altro, di assicurare la manutenzione dei beni comunali, come l’impianto idrico di distribuzione di acqua potabile ai cittadini. E preliminarmente all’acqua potabile, occorre operare la clorazione della stessa, al fine di garantire la potabilità dell’acqua; alla spesa dell’utilizzo di cloro per l’acqua, si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale.