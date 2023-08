Entro l’1 settembre, i cittadini di Brolo che devono regolarizzare debiti legati a ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi relativi al periodo gennaio 2000 – giugno 2022, possono aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.

Ricevuta l’adesione da parte dell’utente, secondo il calendario di scadenze predisposto, il Comune di Brolo entro il 31 ottobre comunicherà l’ammontare delle pendenze che possono essere pagate in unica soluzione o a rate.

Si tratta dell’ultima opportunità utile per evitare l’azione esecutiva da parte dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione delle somme dovute e per questo l’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini che intendono regolarizzare debiti per ingiunzioni di pagamento e per accertamenti esecutivi emessi entro giugno 2022 ad aderire alla definizione agevolata.