San Pier Niceto – Un libro che racconta la vita di Joe Nastasi, il sanpietrese che in America ha trovato la sua seconda casa. Lì è conosciuto come Mister Lamborghini (qui potete trovare un’intervista a Joe Nastasi realizzata per la rubrica Sicilia da Scoprire).

Pino Chillemi, già autore e Dirigente Trenitalia, è l’autore del libro “La favola di Joe Nastasi” edito da Marrone editore. Un volume che racconta la storia di successo di Joe Nastasi: una storia fatta di duro lavoro e di sacrifici, che hanno portato il giovanissimo Joe a costruire, mattone dopo mattone, l’impero che possiede oggi. Una vicenda questa che può essere da esempio e da sprone per le future generazioni.

Francesca Barbera ha condotto la serata. In apertura i saluti del Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi. L’evento infatti è stato organizzato con il patrocinio del Comune ed inserito nell’ambito degli eventi dell’estate sanpietrese. Il primo cittadino ha messo in risalto la determinazione di Joe Nastasi e quindi la sua figura.

Successivamente a prendere la parola anche la Giornalista di Gazzetta del Sud Maria Caterina Calogero, qui nella veste di autrice della prefazione. La giornalista ha ringraziato Pino Chillemi e sottolineato come la storia di Joe Nastasi, frutto di sacrifici, sia da prendere come esempio anche per le nuove generazioni.

Ad intervenire anche il Dott. Marco Spada, saggista e storico, che si è invece soffermato sulla storia dei motori e sui miti delle corse automobilistiche che hanno fatto e fanno sognare tutti noi.

L’editore Carlo Morrone ha espresso invece il suo apprezzamento per il progetto di Pino Chillemi che, senza esitazione , ha deciso di sposare.

L’autore ha invece ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del suo volume. Pino Chillemi ha evidenziato come questa idea sia nata con la consapevolezza che bisogna dare risalto alle eccellenze del territorio. Nel caso di Joe Nastasi ha appunto deciso di scrivere questa storia affinché resti come testimonianza.

In conclusione è intervenuto lo stesso Joe Nastasi che si è detto grato della partecipazione.

L’amministrazione comunale ha poi deciso di consegnare delle targhe a Pino Chillemi, Joe Nastasi e al Presidente dell’associazione A.C.R.S. Gianbattista Certo.

Un buffet con prodotti tipici sampietresi ha suggellato la serata ricca di momenti emozionanti. Molto suggestiva anche l’esposizione di moto e auto d’epoca organizzata a cornice dell’evento.