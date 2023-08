Da Rometta, giunge un ulteriore aiuto per Gabriele Iarrera. La giovanissima Alessia di soli 16 anni ma con un grande cuore, è “scesa in campo” con la Speranza nel Cuore di vincere questa battaglia per la Vita.

Gabriele Iarrera è il giovane romettese coinvolto in un terribile incidente a Venetico il 16 aprile 2022. Da quel giorno è in coma. Un ragazzo educato, amorevole, pieno di energia che ama la vita, con parecchi sogni… La speranza di far risvegliare Gabriele è in un centro specializzato in Austria, a Innsbruck. Un viaggio importante che necessita di costosissime cure…

Alessia ha accanto mamma Liliana, una grande donna con un sorriso contagioso. Si percepisce il suo animo gioviale dietro quegli occhi stanchi! C’è un immenso amore in ogni angolo di quella casa… La famigliola originaria di Rometta attualmente vive in Svizzera, seppur lontana fisicamente è sempre vicina alla sua “terra natia”, alle problematiche della comunità. Mamma Liliana affronta quella che, probabilmente, è la più grande paura di ogni genitore di un figlio autistico ed è il “dopo di noi“.

Mia figlia ha 16 anni – esordisce mamma Liliana – e deve fare i conti con una realtà che non è proprio idilliaca. Questo ci porta ad essere maggiormente attenti e sensibili a tutto ciò che riguarda le disabilità o incidenti e tragedie. Alessia ama disegnare, scrivere e sin da piccola ha un dono nell’accostare ed abbinare i colori.

A scuola le hanno fornito delle stampe e lei le ha colorate. Un giorno ho pensato di postare sui social i sui disegni. Un bellissimo e coloratissimo fenicottero è stato realizzato interamente da lei. Questo post ha colpito Archimede Catanzaro, che da anni si occupa di stampe che ha avuto l’idea di farne delle magliette. Premetto che non c’è alcun guadagno economico se non la gioia di dare una speranza di vita al nostro Gabriele e veder realizzati i disegni della mia Alessia, perché voglio che mia figlia segua le sue passioni e i suoi talenti.

Alessia è autistica – aggiunge Liliana – e mi mette davanti ad una realtà molto difficile. Il mio pensiero fisso, come ogni genitore, è “il dopo di noi”. Ed io piangevo pensando a cosa potesse fare mia figlia quando non ci sarò più. Il mio amico Angelo mi ha proposto una raccolta fondi a scopo sociale, ed ho scelto io a chi destinarla. Noi abitiamo in Svizzera, ho voluto dare aiuto al nostro concittadino Gabriele: una goccia in un oceano ma fatta con tutto il cuore. La maglietta verrà venduta ad 8 euro, quattro per la produzione e quattro destinati a Gabriele Iarrera. Alessia è felicissima di questa iniziativa – conclude – avrà la soddisfazione di vedere i suoi disegni indossati dalle persone.