Galati Mamertino – Buona la prima partita stagionale del Città di Galati, che ha battuto in casa 3-0 la Polisportiva Gioiosa, nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”.

La formazione galatese ha chiuso la pratica nella prima frazione di gioco, con le reti del nuovo acquisto Manuel Spasaro, ex attaccante della Mamertina, di Davide Vicario e di Eric Campisi; il Città di Galati andrà a giocare in tranquillità il match di ritorno, che verrà disputato Sabato 2 Settembre.

All’8′ doppia occasione sprecata dal Città di Galati; prima il portiere ospite Gugliotta respinge una conclusione ravvicinata di Ravì Pinto, poi un tiro di Eric Campisi viene deviato in corner da un difensore avversario. Al 12′ ci prova il difensore Fazio, ma la sua girata finisce sul fondo. Al 13′ il Città di Galati passa in vantaggio con Spasaro il quale, servito da Vicario con un passaggio filtrante, salta Gugliotta e deposita la sfera in rete per l’1-0. Il raddoppio arriva un minuto dopo, con i due attaccanti ancora protagonisti; Davide Vicario ribadisce in rete, dopo una respinta corta di Gugliotta su un tiro di Spasaro. Al 17′ Eric Campisi sigla il tris, dopo un suo recupero in area avversaria. Al 43′ Spasaro va vicino alla doppietta personale e, nell’occasione, è bravo Gugliotta che si salva in angolo. Il Gioiosa crea la prima azione pericolosa al 59′ con Zurka, che impegna il portiere locale Crimaldi. Nel finale il Gioiosa prova a cercare la via della rete, ma il risultato rimane fermo sul 3-0.

Negli altri incontri del primo turno di Coppa Italia importante successo in trasferta del Rosmarino, che ha ha superato l’Aluntina per 4-2. Il Rosmarino è andato in gol con Bellamacina, autore di una doppietta, Calabrese e Cangemi, mentre inutili per l’Aluntina le reti di Carbonetto e Truglio. La Santangiolese ha vinto in casa 3-1 contro la Nuova Rinascita Patti, grazie alla doppietta di Spinella e alla rete di Praticò, mentre la Pro Mende ha sconfitto 2-1 il Valle del Mela con i gol di Maisano e Trovato.