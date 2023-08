Il messaggio lanciato da Mondo Donna 2023 oltre a celebrare i progressi al femminile in ogni campo ha voluto condannare fortemente la violenza che si perpetua sulle donne.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando ed in sinergia con il Comune paladino è stata presentata dal suo ideatore, l’ex assessore al turismo Salvatore Monastra insieme ad Alessandra Di Bello e Valentina Campanella.

Questi i premi Mondo Donna 2023 : Antonella Insabella ( Radio); Mariella Crisafulli ( Attività sociali), Lorena Calanni (Danza), Benedicta Nicotra (Musica Leggera), Adelaide Librizzi ( Alfiere della Repubblica), Maria Attanasio (Letteratura), Francesca Ferro (Teatro), Giulia Noera (Sport), Patrizia di Dio ( Imprenditoria), di seguito nelle foto premiata da Carmelo Giuffrè e Marina Turco (Giornalismo).

Gli Oscar, dedicati ai già Premi Donna che si sono impegnati in questi dieci nella divulgazione dei principi della manifestazione, sono stati consegnati a Eleonora Ivone per il cinema, Beatrice Baldaccini per lo spettacolo, Rosita Calabrese per la scienze e la ricerca tecnologica, Giuseppina Paterniti per la carriera giornalistica e Roberta Sava per il jazz.

Durante la serata è stato consegnato anche il Premio Sergio Granata giunto alla IV edizione e dedicato al giornalista orlandino scomparso nel 2019 a soli 49 anni. Lo ha ricevuto Lucia Goracci, giornalista Rai.

Le foto sono del sempre presente Natale Arasi.