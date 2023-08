Frazzanò – Si svolgerà nella giornata di domani, Lunedì 28 Agosto 2023, un Raduno Bandistico in occasione dei 25 anni dalla fondazione della Nuova Banda “Gioacchino Rossini” di Frazzanò.

Prenderanno parte all’evento, oltre al Corpo Bandistico frazzanese, l’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” di Longi e l’Associazione Musicale “Augusto Daolio” di Acquedolci. La Banda di Longi negli ultimi giorni è stata presente, insieme all’Associazione Musicale “G. Verdi” di Galati Mamertino, alla Festa dei Tre Santi, SS. Crocifisso, S. Giacomo e S. Rocco, nel Comune galatese, mentre il Corpo Musicale di Acquedolci aveva già suonato a Frazzanò lo scorso 10 Agosto, per i festeggiamenti del Patrono S. Lorenzo.

Alle ore 17:30 le tre Bande partecipanti sfileranno per le vie del paese, mentre alle ore 21:30 verranno eseguite delle marce in Piazza Regina Adelasia; l’appuntamento del Raduno Bandistico è l’ultima manifestazione in programma dell’Estate Frazzanese.