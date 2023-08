Scontro frontale sulla SS 113 a Torrenova. Tre feriti

Un giovane trasportato in elisoccorso a Palermo ma non sarebbe in pericolo di vita

- Redazione Nebrodi Tempo di lettura: 1 minuto

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale questa mattina all’alba sulla statale 113 in località Piattaforma a Torrenova. Lo scontro frontale, tra una Bmw guidata da una donna con a bordo 4 giovani, ed una Opel Corsa condotta da un uomo.

Feriti i due conducenti ed uno dei giovani a bordo della BMW. Secondo quanto riferito nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

Le ambulanze del 118 hanno trasferito i feriti a pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello per le cure del caso. Qui i medici hanno comunque deciso per il trasferimento del più giovane in elisoccorso a Palermo. Sul posto i Carabinieri della Compagnia santagatese per i rilievi del caso. Il transito su quel tratto di strada statale 113 è stato quindi interrotto per alcune ore.

