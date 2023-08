Arriva da una ristoratrice messinese la denuncia che viaggia sui principali social network.

Mamma, papà e figli si siedono, consumano una cena a base di pesce in una delle migliori trattorie di Messina con vista sui laghi di Ganzirri, ma al momento di pagare il conto sono fuggiti.

Il tutto immortalato dalle telecamere.

La denuncia è stata pubblicata su Facebook da Maria Carlotta Andreacchio presidente provinciale del gruppo Donne imprenditrici della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), nonché titolare della Trattoria del Marinaio.

“Mi auguro che questo post sia condiviso il più possibile – scrive sul suo profilo Facebook– affinché possa (probabilmente) arrivare a chi ha commesso il gesto (reato) ignobile di defilarsi senza pagare il conto. Per qualsiasi imprenditore, non solo la mia categoria, non c’è sensazione più frustrante di accorgersi che un cliente va via senza pagare, e non per la perdita economica (ve lo garantisco) ma per il gesto così arcaico che nel 2023 fatichi a comprendere e metabolizzare facilmente. La tragedia è quando ti accorgi che il tutto viene meticolosamente progettato mentre cenano, davanti alla loro bambina, altra vittima di questa assurdità. Mi auguro che queste immagini abbiano lo stesso scalpore dello scontrino del tramezzino diviso a metà”.

Immagini che lasciano l’amaro in bocca perché mortifica il lavoro di cuochi, camerieri e quanti lavorano.