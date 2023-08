Anche questa volta il Comune di Rometta conferma una massiccia partecipazione alle consultazioni per la democrazia partecipata.

Dopo le votazioni, tenute il dal 3 al 18 agosto, i romettesi hanno deciso, per il secondo anno consecutivo, di stanziare le somme spettanti alla democrazia partecipata per “Le migliori luminaria natalizie”. Questo progetto infatti, proposto dall’associazione Vivi Rometta, ha ottenuto 522 voti, contro i 103 del “Villaggio di babbo Natale” proposto dall’Associazione Globus. Zero voti per il progetto “Con il cuore e con la testa” della Delegazione Comunale G.I.V.A.

Per le migliori luminarie natalizie saranno stanziati 7500 euro.

“Oltre 600 cittadini (esattamente 626), -ha dichiarato il Sindaco di Rometta Nicola Merlino- hanno votato per la scelta del progetto fra quelli proposti. La legge regionale n. 9.2015 dispone che il 2% dei trasferimenti complessivi effettuati dalla Regione Siciliana ai comuni deve essere spesa per progetti od obiettivi proposti e scelti dai cittadini con forme di democrazia partecipata.

Pena la restituzione delle somme. Sono stati proposti tre progetti. I romettesi con ben 522 voti hanno scelto, ancora una volta, la realizzazione delle luminarie natalizie per l’importo di € 7.500,00. Progetto, al quale potranno partecipare tutti i cittadini o associazioni di tutto il nostro articolato e bellissimo territorio, proposto dall’associazione Vivi Rometta.”