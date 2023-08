Cala il sipario sulla ormai tradizionale Rassegna Teatrale “Saro Costantino”, edizione 2023.

Ad aggiudicarsi la vittoria è l’Associazione “PMS Teatro Arte e Cultura” di Barcellona P.G. Vincono la competizione con la commedia “Non mi dire te l’ho detto”.

Il Sindaco di Rometta Nicola Merlino non manca di ringraziare la giuria, la compagnia Teatrale “Saro Costantino” ed, in particolare, il suo presidente Nicolò Cannata e la presentatrice Gioacchina Cappellano.

Il premio come miglior attore protagonista è andato, in ex aequo a Giuseppe Speciale nel ruolo di “Fofò”, in “Che stress andare a teatro” del “Teatro stabile Nisseno” di Caltanissetta ed a David Amalfa nel ruolo del maggiordomo in “Se ti sposo mi rovino” della compagnia “Dietro le quinte” di Milazzo. Miglior attrice protagonista, sempre in ex aequo, Greta Vascotto nel ruolo di Lucia ne “I promessi sposi” della “Compagnia dei Folli” di Messina e Maria Domenica Terranova nel ruolo della moglie Raffaella in “Non mi dire te l’ho detto” dell’Associazione “PMS Teatro Arte e Cultura” di Barcellona P.G.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior attore non protagonista Salvatore Bertè nel ruolo di Don Giusto in “Non mi dire te l’ho detto” dell’Associazione “PMS Teatro Arte e Cultura” di Barcellona P.G.

Miglior attrice non protagonista in ex aequo Ingrid Gitto nel ruolo di Camilla, la manager romana in “Se ti sposo mi rovino” della compagnia “Dietro le quinte” di Milazzo e Beatrice Chianese nel ruolo di Lucia in “Megghiu orbu” dell’Associazione “Ettore Petrolini APS” di Barcellona P.G.

Premiata anche la migliore scenografia, che è stata quella di “Se ti sposo mi rovino“ della compagnia “Dietro le quinte” di Milazzo, mentre i migliori Costumi sono stati quelli utilizzati nella parodia musicale “I promessi sposi” della “Compagnia dei Folli” di Messina. Il premio per la migliore regia è andato a Salvatore Parrino sempre nella parodia musicale “I promessi sposi” – della “Compagnia dei Folli” di Messina. Infine il migliore spettacolo è stato “Non mi dire te l’ho detto” dell’Associazione “PMS Teatro Arte e Cultura” di Barcellona P.G.