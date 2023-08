In merito all’incidente verificatosi ieri pomeriggio, in contrada Moreri del comune di Patti, dove una autovettura da Rally, è finita fuori strada, a quanto pare a seguito di un guasto meccanico, la CST Sport, organizzatore della manifestazione sportiva “Tindari Rally in svolgimento nelle giornate di oggi e domani, attraverso un comunicato, ha voluto precisare che:

“La 𝑪𝑺𝑻 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕, 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝒊𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊 𝑹𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒊𝒏 𝒔𝒗𝒐𝒍𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒃𝒂𝒕𝒐 𝟐𝟔 𝒆 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒄𝒂 𝟐𝟕 𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒐, 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏 𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒏𝒆 𝒊𝒏𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂 𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂. 𝑳𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒈𝒏𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒈𝒈𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒕𝒆 𝒏𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑨𝑪𝑰 𝑺𝒑𝒐𝒓𝒕, 𝒔𝒊 𝒔𝒗𝒐𝒍𝒈𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒖𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒍𝒊, 𝒏𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒆 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒓𝒊𝒈𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑼𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝑮𝒂𝒓𝒂. 𝑳’𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒗𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝑴𝒐𝒓𝒆𝒓𝒊, 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒓𝒊𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊 𝒅𝒊 𝒔𝒕𝒂𝒎𝒑𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊, 𝒔𝒆𝒃𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒊𝒕𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒍’𝒂𝒄𝒄𝒂𝒅𝒖𝒕𝒐, 𝒏𝒖𝒍𝒍𝒂 𝐡𝐚 𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒈𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒅 𝒆̀ 𝒂𝒗𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝒔𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒊𝒏𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒊𝒏 𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏 𝒎𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒂𝒍𝒍’𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐”.

Ad onor del vero, nel riportare la notizia, la nostra testata giornalistica, non ha mai parlato di test ufficiali, ma si è limitata a raccontare i fatti. Si è comunque ritenuto di riportare questa comunicazione per completezza di informazione.