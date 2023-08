Piacevolissima serata nel borgo di Calvaruso presso la piazza M. Sergi, con DJ SET e karaoke di qualità, in cui si sono cimentati gente del posto e non solo, proprio una “Serata con amici”.

L’ evento è stato organizzato dall’ Associazione Pro Carnevale Bauso con il patrocinio del Comune di Villafranca Tirrena, la quale ha preparato dell’ottimo pane condito e del buon vino, offerto dai panifici Il Fornaretto, Pane Nostrum e l’azienda vinicola Fratelli Gulletta.

Il Sindaco arch. Giuseppe Cavallaro nel suo intervento ha ringraziato l’ Associazione Pro Carnevale Bauso per ottima organizzazione, gli sponsor, l’ufficio manutentivo, l’assessore Gianfranca Alessi, l’assessore Lamberto e il vicepresidente del Consiglio Costagiorgiano per il loro apporto. Ha ringraziato la comunità di Calvaruso per la partecipazione e si è complimentato con l’ Associazione Calvaruso Insieme per la bella rappresentazione teatrale di domenica 20 agosto.