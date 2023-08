Non ce l’ha fatta la donna di nazionalità americana, di 77 enne, coinvolta nell’incidente autonomo ieri a Taormina mentre si trovava in auto con il marito.

L’incidente è avvenuto in Piazza Cacciola. La donna si trovava a bordo della Fiat Seicento guidata dal marito quando per cause ancora in corso di accertamento l’uomo perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente con tre auto in sosta.

Marito e moglie sono stati trasportati in codice rosso presso il vicino ospedale.

L’uomo ha riportato alcune fratture mentre la donna è deceduta poco dopo per i numerosi traumi accusati.

Sul posto la polizia locale per i rilievi coordinata dal comandante Lo Presti, il quale una volta giunta la notizia del decesso sentito il Pubblico Ministero di turno disponeva il sequestro del veicolo e della salma della donna che sarà sottoposta ad esame autoptico nei prossimi giorni.