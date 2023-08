L’assessore alle politiche giovanili del Comune di Capo d’Orlando Carmelo Galipò ha inviato una proposta ufficiale alla direzione di Google Italia per una collaborazione fattiva in occasione delle celebrazioni dell’autonomia del centro paladino.

Il 27 settembre, infatti, non è soltanto la data che celebra l’autonomia di Capo d’Orlando da Naso ma anche il “compleanno” di Google.

L’idea dell’assessore Galipò comprende numerose iniziative tra i due enti elencati nella lettera ufficiale che vi proponiamo di seguito.

Oggetto: Collaborazione per celebrare i compleanni di Capo d’Orlando e Google

Mi chiamo Carmelo Galipò e ricopro la carica di assessore all’interno dell’Amministrazione comunale di

Capo d’Orlando. Dedico parte del mio tempo al servizio della comunità che amo e sono profondamente

impegnato nel promuovere iniziative per lo sviluppo di Capo d’Orlando, soprattutto attraverso il

coinvolgimento delle giovani generazioni, motore propulsore dell’innovazione.

Capo d’Orlando, situata nella provincia di Messina è una città costiera con un ricco patrimonio naturale.

Il 27 settembre 1925, Capo d’Orlando ha ottenuto l’autonomia, e da allora ha continuato a crescere e

svilupparsi. Da quest’anno, in occasione dell’anniversario (il 27 settembre spegneremo 98 candeline)

vorremmo collaborare con Google Italia per celebrare questa data importante per entrambi, tenuto

conto che anche Google (il più importante motore di ricerca al mondo) compie gli anni il 27 settembre,

e promuovere la nostra città.

Alcuni obiettivi:

Celebrare ogni anno, in collaborazione, l’anniversario dell’autonomia di Capo d’Orlando ed il

compleanno di Google;

Promuovere la storia e le tradizioni locali attraverso il coinvolgimento di giovani;

Stimolare l’imprenditoria giovanile e l’innovazione nella comunità;

Sensibilizzare le giovani generazioni sulla sostenibilità e la conservazione dell’ambiente.

Proposte di Collaborazione:

Doodle Personalizzato: Creazione di un Doodle personalizzato per celebrare l’anniversario

dell’autonomia di Capo d’Orlando ed il compleanno di Google, da mostrare sulla homepage di Google il

27 settembre;

Workshop Tecnologici: Organizzazione di workshop tecnologici per la comunità locale, con focus su

programmazione, design grafico, marketing digitale e altre competenze tecnologiche;

Concorso di Innovazione: Sponsorizzazione di un concorso di innovazione per stimolare l'imprenditoria

locale, con premi per le migliori idee di startup o progetti innovativi;

Progetti di Sostenibilità: Supporto a progetti di sostenibilità a Capo d'Orlando, come la realizzazione di

percorsi naturalistici, la promozione della mobilità sostenibile o la creazione di spazi verdi;

Promozione Turistica:

Aiuto nella promozione di Capo d’Orlando come destinazione turistica attraverso campagne di marketing digitale, contenuti multimediali e altre iniziative online.

Benefici per Google Italia:

Visibilità e riconoscimento come azienda socialmente responsabile e impegnata nella promozione della

cultura e dello sviluppo sostenibile;

Opportunità di interagire con la comunità locale e di promuovere i prodotti e i servizi di Google;

Creazione di contenuti unici e coinvolgenti per la promozione online;

Siamo entusiasti all’idea di collaborare con Google Italia per celebrare insieme gli anniversari

dell’autonomia della nostra città e di Google, anche in considerazione che il 27 settembre 2025 le nostre

candeline saranno 100. Siamo aperti a discutere le diverse opzioni, concordando con l’intera

Amministrazione comunale, ogni assessore delegato per materia e quanti vorranno collaborare, le

iniziative da intraprendere, adattando la proposta alle esigenze di Google.

Da assessore alle politiche giovanili di questa città, sono certo che la fattiva collaborazione dei tanti

ragazzi e ragazze nel percorso che vorremo insieme sviluppare, sarà certamente di buon auspicio per la

riuscita del progetto.

Speriamo di poter stabilire una collaborazione fruttuosa e di lungo termine