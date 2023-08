Galati Mamertino – Si svolgerà Giovedì 31 Agosto 2023 alle ore 11:00, presso la sede del Comitato Regionale della LND Sicilia di Ficarazzi in Provincia di Palermo, la conferenza stampa di presentazione dei Campionati di Eccellenza e di Promozione di Calcio a 11, e della Serie C1 di Calcio a 5, con il conseguente sorteggio dei calendari.

In precedenza la Lega aveva ufficializzato i quattro gironi del Campionato di Promozione, con il Città di Galati che è stato inserito nel Girone B, insieme tra le altre formazioni ad Aluntina, Rosmarino, Aquila Bafia, Nuova Rinascita Patti, Polisportiva Gioiosa, Santangiolese, San Fratello, Città di Mistretta, Valle del Mela, Pro Mende e Nuova Azzurra Fenice.

In questo weekend si disputerà il primo turno della Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, con le sfide Città di Galati-Polisportiva Gioiosa e Aluntina-Rosmarino. I match di andata verranno giocati Domenica 27 Agosto alle ore 16:00, mentre le gare di ritorno sono in programma tra Sabato 2 e Domenica 3 Settembre alle ore 15:30. Le partite di andata saranno affrontare in casa da Città di Galati e Aluntina (il match di ritorno tra Gioiosa e Città di Galati sarà disputato Sabato 2 Settembre). Tra le altre partite del primo turno di Coppa ci saranno Nuova Azzurra Fenice-Aquila Bafia, Pro Mende Calcio-Valle del Mela Calcio, San Fratello-Città di Mistretta e Santangiolese-Nuova Rinascita Patti.