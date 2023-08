La Sicilia ancora nell’abbraccio dell’alta pressione con il tempo che rimane soleggiato ovunque.

I cieli restano in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata nelle aree interne. I venti spireranno deboli orientali in attenuazione. Temperature stazionarie. Per quanto riguarda i mari, Tirreno e Ionio rimarranno calmi o poco mossi.