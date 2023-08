Torregrotta – Sorrisi, divertimento e tanta, tantissima voglia di stare insieme. È stato un vero successo il Grest organizzato dal Comune di Torregrotta, che si è svolto nei mesi di luglio ed agosto. Fortemente voluto dall’Assessora al ramo Domenica Gringeri, dal Sindaco Nino Caselli e da tutta la sua Giunta e il suo Staff, è stato pensato e studiato per far divertire i ragazzi con attività studiate e strutturate.

In tanti hanno risposto positivamente ed in effetti i ragazzini partecipanti alle attività sono stati in totale 100, suddivisi in più gruppi. Ad accompagnarli ed assisterli i ragazzi del Servizio Civile torrese.

Il sorriso sui volti dei bimbi è stata la conferma più grande dell’ottima riuscita di queste settimane. Svariate le attività in cui i gruppi di ragazzi sono stati coinvolti. Innanzitutto il mare: tre volte a settimana i ragazzini raggiungevano la spiaggia e potevano godere del mare della frazione di Scala.

Presso il Polo Servizi invece sono state svolte attività ludiche, laboratori didattici e attività creative. Ad essere sfruttata anche la struttura geodetica, dove sono stati organizzati dei giochi sportivi. Durante le settimane di attività i bimbi hanno partecipato ad una visita guidata in una nota fattoria didattica di Messina. Lì hanno potuto svolgere tante attività a contatto con la natura e scoprire tanti animali.

Giusta conclusione per tante settimane ricche di entusiasmo la festa di fine colonia per tutti i partecipanti. Svolta ieri mattina alla struttura geodetica, i bimbi hanno trovato ad attenderli tantissime soprese. Gonfiabili, animazione e, con grande gioia dei più piccoli, alcuni noti personaggi cartoon: “Masha e orso” e i “Me contro Te”. Alla fine un ricco rinfresco ha sancito la conclusione di questo progetto, con la promessa da parte dell’Amministrazione che il prossimo anno si cercherà di fare ancora meglio.

Soddisfatte anche le famiglie dei piccoli partecipanti, che hanno potuto constatare la felicità dei loro figli.