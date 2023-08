Incidente autonomo, questo pomeriggio, nei pressi della frazione Moreri del comune di Patti.

Un autovettura da Rally, una WRC Ford Fiesta, condotta dal meccanico della scuderia proprietaria dell’auto e con a bordo un giovane navigatore pattese, durante un test in vista del Tindari Rally in programma domani e domenica, è finita fuori strada, arrestando la sua corsa in un terreno sottostante. In corso di accertamento le cause dell’incidente.

Prontamente soccorsi, per il copilota pattese, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Nell’impatto ha riportato anche delle lesioni al torace e alla spalla, ma non è in pericolo di vita.