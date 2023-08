Strepitoso successo per la terza edizione del Talent Tour, con la partecipazione di oltre 50 concorrenti che si sono esibiti in diverse discipline.

L’evento è stato organizzato da Marco Costanzo e Daniela Alberto sul lungomare di Acquedolci col patrocinio comunale.

In realtà il format del Talent, come fucina di giovani talenti e promesse, giunto alla 19esima edizione, è stato ideato proprio da Marco Costanzo in un noto locale di un comune limitrofo, adesso da 3 anni è stato riproposto, riscuotendo enorme successo, grazie all’impegno ed al fermo volere del consigliere comunale Monica Fiocco, precisa Costanzo.

Si è aggiudicata il titolo di vincitore assoluto la band “Jedra”.

Il Premio canto è stato assegnato dalla giuria di esperti a Alessio Lo Cicero.

Il Premio danza conferito A-confusion del Dance studio di Daniela Alberto mentre il Premio critica band “Timeless” della scuola musicale G. Verdi di Sant’Agata.

“Ringrazio l’assessore Condipodaro – afferma Marco Costanzo – per la sua presenza e per la riconferma già per il prossimo anno. Sono veramente soddisfatto quest’edizione ha registrato un successo inaspettato di pubblico ed un livello di talenti altissimo.

La giuria era composta dal Presidente Antonio Latteri e dai componenti Monica Fiocco, Ass. Roberto Condipodaro, Lucia Di Fazio, Daniela Fiocco, Nati Comba, Maria Teresa Rosselli, Sabrina Gallà, Donatella Micciulla,

Daniela Alberto, Emilio Bifronte.