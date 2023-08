È stato inviato alle autorità competenti il video (che trovate di seguito) del Consorzio autostrade siciliane che riprende l’autista di un pullman fermarsi lungo l’uscita che conduce al viale Giostra per spostare le barriere che dividono la carreggiata dal viadotto Ritiro e che conduce a Palermo.

Le telecamere di video sicurezza del CAS hanno immortalato l’uomo che si avvicina ai new jersey in plastica, li sposta e quindi sale sul pullman e si immette nell’altra carreggiata dedicata a chi prosegue sulla A20 in direzione Palermo. Il tutto come se nulla fosse.

Si tratta di comportamenti sbagliati, nemmeno a dirlo, che possono essere causa di incidenti stradali anche di gravi dimensioni.

Purtroppo non è la prima volta che si verificano simili episodi, dopo che è stata separata la carreggiata per evitare che i furbetti diretti a Palermo bypassassero le code che si creavano durante l’esodo estivo.

Comportamenti attenzionati presso le autorità competenti che hanno avviato le necessarie procedure per l’identificazione e la sanzione dei responsabili.

Di seguito il video diffuso dal CAS