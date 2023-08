Spadafora – Una brutta sorpresa ieri mattino per i spadaforesi. È stata vandalizzata infatti una delle opere realizzate nella cittadina dalla Signora Mariella Santoro, artista che da tempo ormai riqualifica e dona nuova vita ad angoli della cittadina.

A darne notizia è stata la stessa Mariella Santoro che, mezzo social, ha denunciato dei danni che ha subito una barca dalla stessa decorata e divenuta punto di attrazione per i turisti che amavano scattare foto con l’imbarcazione colorata. “L’ennesimo dispetto. -ha dichiarato la Santoro chiedendosi perché -Perché distruggere qualcosa che viene realizzato per il paese. Perché? Io e mio marito facciamo fatica a realizzare certe cose e lo facciamo con immenso piacere. Ma…”.

Non è la prima opera che la Signora Mariella realizza per Spadafora. Ha già realizzato infatti la casetta del fico, la casetta del sorriso, ma anche una panchina dove è obbligatorio baciarsi. Tanti piccoli scorci spadaforesi abbelliti e resi vivaci grazie all’impegno della Signora Mariella Santoro che ha trovato la giusta alleanza nell’Amministrazione guidata dalla Sindaca Tania Venuto.

“Ci siamo svegliati con questo atto vandalico -ha dichiarato Tania venuto- che ha riguardato questa barca che la Signora Mariella aveva recuperato, rendendola appunto simpatica anche per i turisti che ne approfittavano scattando qualche foto. Purtroppo l’hanno danneggiata. La Signora Santoro sta già lavorando per riprenderla, ma è demoralizzante se quello che si fa poi viene distrutto. Non è giusto che venga danneggiato ciò che di bello viene realizzato.”