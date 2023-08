Rometta – Lotta ai furbetti degli ombrelloni a Rometta. Questa mattina la Capitaneria di Porto e i Vigili urbani romettesi hanno provveduto al sequestro di circa 35 ombrelloni, sedie sdraio ed altro, lasciati in pianta stabile sulla spiaggia. A darne notizia è stato il Sindaco Avv. Nicola Merlino.

Ombrelloni segnaposto. Un fenomeno non nuovo e che lo scorso anno aveva interessato ancora la spiaggia Romettese. Una pratica mal vista dal Sindaco e da tutta l’Amministrazione, che difendono a spada tratta la libertà della spiaggia e il diritto di tutti di trovare un posto a riva.

“La spiaggia è libera e, quindi, di tutti” ha sottolineato Merlino, ribattendo che nessuno ha il diritto di “conservare” il posto lasciando ombrelloni e quant’altro incustoditi.

“Noi trattiamo la spiaggia come un lido. -ha dichiarato il Primo Cittadino a 98zero- l’Assessore Cirino ogni mattina si reca lì per constatare lo stato di pulizia e controllare ogni aspetto della spiaggia, dalle docce ai cestini. effettuiamo due volte al giorno la pulizia della spiaggia per offrire ai romettesi e ai turisti la miglior proposta possibile. Appropriarsene illegittimamente non è giusto. Anticipo inoltre che verranno anche aperti i cancelli che limitano l’accesso al mare.”