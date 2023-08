Un grosso masso si è staccato ieri pomeriggio dal costone roccioso precipitando sulla circonvallazione di Capizzi, nella zona appena fuori il centro abitato.

Il masso solo per puro caso non ha centrato un’auto in transito, a bordo delle quale viaggiavano una donna del luogo con la figlia, che fortunatamente sono rimaste illese e senza alcun danno.

Sul posto la Polizia locale di Capizzi ed una squadra di tecnici del comune che hanno provveduto a delimitare la zona con delle transenne. Secondo quanto riferito dal sindaco Principato Trosso, già nella mattinata di oggi ci saranno i primi sopralluoghi da parte dei tecnici per verificare le condizioni del costone e gli eventuali interventi di messa in sicurezza da eseguire.