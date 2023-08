Mirto – La Polisportiva Mirto ha annunciato le riconferme, per la stagione sportiva 2023/2024, del difensore Giorgio Frisenda e del portiere Ivan Presti, dopo aver ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Alessandro Di Pani.

Il Mirto riparte dunque, in vista del prossimo Campionato di Terza Categoria, dal giovane capitano Frisenda, classe 2002, che giocherà con la maglia biancoazzurra per la quinta stagione consecutiva, e dal portiere Presti, decisivo l’anno scorso in più occasioni per l’approdo ai playoff.

La formazione mirtese si prepara al nuovo torneo di Terza Categoria, cercando di migliorare il quinto posto della stagione appena trascorsa, che ha permesso al Mirto di qualificarsi per i playoff. Nella semifinale il Mirto è stato sconfitto 2-0 dal Club Sportivo Oliveri, compagine che poi ha ottenuto la promozione in Seconda Categoria, grazie al pareggio in finale 2-2 contro la Mamertina.

Intanto è stata convocata, per Lunedì 28 Agosto alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare, l’assemblea dei soci per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: programmazione stagione sportiva 2023/2024, riscossione quote sociali, varie ed eventuali.