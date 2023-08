Distrutta la statua della Madonna del Carmelo a Brolo per un cedimento strutturale della base di sostegno.

A comunicarlo è stato Don Enzo Caruso.

La statua, collocata su quella base per oltre 50 anni, si è ridotta in mille pezzi.

Piana e Brolo perdono una delle immagini più legate alla devozione popolare.

Il parroco, dopo aver costatato l’origine non dolosa del fatto, ha subito rassicurato i fedeli arrivati che promuoverà una campagna per un restauro della statua o un nuovo acquisto, dopo aver ascoltato i fedeli e gli esperti in materia.

“Sono addolorato” ha affermato il parroco don Enzo. “È stato un grande dono riportare per le strade della contrada l’immagine rimasta per anni in chiesa e farò il possibile, con l’aiuto dei fedeli, perché il prossimo anno si possa continuare una tradizione così radicata nel cuore degli abitanti di Piana e dell’intero paese”.