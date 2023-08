Pochi imbecilli, spesso, non riescono a piegare la grandezza di una comunità.

La notizia del furto di lettini speciali al lido per disabili “No Limits” sul lungomare di Capo d’Orlando ha fatto scattare immediatamente una gara di solidarietà.

“Una pioggia, una cascata di solidarietà a fronte di quel gesto meschino del furto dei lettini alla “Spiaggia NoLimits” (gratuita, per persone con disabilità)! Abbiamo sentito la vicinanza e l’apprezzamento per quello che facciamo, di tutta la comunità! GRAZIE” ha commentato la responsabile dell’Associazione Patrizia Galipò.

La “Cooperativa Servizi Sociali” di Capo d’Orlando (nella persona di Cono Galipó) e ”Euromoda” e “Settebello” (nelle persone delle sorelle Rosaria e Maria Teresa Scaffidi) hanno donato i fondi per poter acquistare due postazioni nuove (cioè 4 lettini speciali).

“Ringraziamo anche “GMC” di Gianluca Sapienza che ci ha regalato due dei lettini del suo negozio, che ci torneranno utilissimi per gli accompagnatori o per chi non ha disabilità motoria” ha fatto sapere Patrizia Galipò.

Un gesto che ha commosso sia i volontari dell’associazione “no Limits – Al di là del muro” che i fruitori del lido con i propri familiari.

Un brutto gesto ha fatto emergere qualcosa di positivo che rimarrà per sempre nel ricordo dei protagonisti di questa triste vicenda.