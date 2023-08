Due straordinari risultati per giovani milazzesi impegnati nelle discipline sportive del basket e dell’equitazione.

L’Asd Svincolati Milazzo ha vinto il titolo nazionale 3vs3 Under-18 alle finali di Lignano Sabbiadoro. Michael Scredi, Dario Scardi, Giuseppe Giambò e Renato Sahin hanno giocato per tre giorni ad altissima intensità, ottenendo questi risultati: 17-6 contro Penne, 13-16 contro Quelli dei Giardì, 17-15 contro Rieti, 19-16 contro Vado; 15-13 su Barilla, 14-20 contro Trento, 21-9 contro Reggio Emilia nello spareggio, 21- 17 nei quarti contro Trieste, vincendo poi la semifinale per 21-19 dopo un supplementare contro l’Aquila Trento e la finale per 21-13 Quelli dei Giardì (Marche).

In finale, un punto per Scardi, cinque per Sahin e quindici per Scredi. Lo scudetto conquistato dai mamertini è il terzo nella storia della Sicilia per quanto riguarda il 3×3 (dopo Pegaso Ragusa e Lazùr Catania). Alla squadra milazzese sono giunti i complimenti del sindaco Midili e dell’assessore Nicosia.