Galati Mamertino – Prenderà il via oggi nel Comune di Galati Mamertino, con i festeggiamenti in onore di S. Rocco, la Festa dei Tre Santi, SS. Crocifisso, S. Giacomo e S. Rocco.

La giornata di ieri è stata dedicata alla vigilia di S. Rocco, con la processione della statua del Santo, l’adorazione eucaristica, le confessioni, la Santa Messa e uno spettacolo musicale in Piazza San Giacomo.

Oggi viene festeggiato S. Rocco, con la celebrazione della Messa solenne, la processione, i vespri solenni e la Santa Messa con la partecipazione delle autorità civili e militari, dei sodalizi, delle Associazioni e dei movimenti ecclesiali. Alle ore 20:00 sarà effettuata la “Visita al SS. Crocifisso” nella Chiesa di S. Caterina; in seguito si svolgeranno le tradizionali offerta del “Mazzo“, l’accensione della lampada votiva da parte del Sindaco e l’atto di affidamento della comunità. In serata alle ore 22:30, in Piazza San Giacomo, verrà eseguito il gran concerto di marce sinfoniche dall’Associazione Musicale “G. Verdi” di Galati Mamertino,

Venerdì 25 Agosto sarà la vigilia del SS. Crocifisso e in mattinata verrà celebrata la Santa Messa con la “discesa e incoronazione” del SS. Crocifisso (Chiesa di S. Caterina). Nel pomeriggio si svolgerà la processione dei Tre Santi, SS. Crocifisso, S. Giacomo e S. Rocco, seguita dall’intrattenimento musicale con “Appunti e Note”, una cover band di Eros Ramazzotti, e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Sabato 26 Agosto si terrà la Festa del SS. Crocifisso con due processioni (mattina e pomeriggio) delle statue dei Tre Santi e la Santa Messa, con la partecipazione delle autorità. Alle ore 22:30 concluderà la Festa dei Tre Santi il concerto live della cantante Chiara Galiazzo. I festeggiamenti saranno allietati dalla presenza delle Bande Musicali “G. Verdi” di Galati Mamertino e “V. Bellini” di Longi, l’illuminazione artistica sarà affidata alla ditta Plescia di Misilmeri, mentre i fuochi d’artificio saranno a cura della ditta Russo di Castell’Umberto.