Mirto – Si è svolta ieri sera, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mirto, una Simultanea di scacchi organizzata dall’Associazione Culturale – Circolo Scacchistico “Remo Calapso”, con la partecipazione di adulti e ragazzi.

L’Associazione “Remo Calapso“, che ha allestito l’evento, informa che il 25 Agosto alle ore 19:00 prenderà il via il Corso di scacchi per i ragazzi, mentre il 28 Agosto avrà inizio quello per gli adulti alle 21:00, sempre nella Sala del Consiglio Comunale. Nel corso della Simultanea David Gubbiotti ha sfidato a scacchi 10 ragazzi, mentre la sezione degli adulti è stata curata da Francesco Velardi e Lorenzo Zingales.

Il Circolo Scacchistico si era costituito lo scorso 8 Aprile, con l’adesione alla Federazione Scacchistica Italiana. Si tratta di un’Associazione senza fini di lucro, che ha lo scopo di divulgare, propagandare e praticare il gioco degli scacchi; il Circolo Scacchistico è dedicato allo scacchista italiano Remo Calapso, nato a Palermo nel 1905 e morto a Roma nel 1975. I soci fondatori dell’Associazione “Remo Calapso” sono: Graziella Immorlica, David Gubbiotti, Giovanni Gaglio, Francesco Velardi, Mario Onofaro, Paolo Soraci, Lorenzo Zingales, Giuseppe Allò, Davide Prestimonaco, Calogero Lanza Cariccio e Gaetano Emanuele Frisenda. Nel corso della prima riunione è stato eletto all’unanimità il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, nelle persone di: Giovanni Gaglio (Presidente), Graziella Immorlica (Vice-Presidente), Francesco Velardi (Consigliere e Segretario), David Gubbiotti (Responsabile Area Tecnica e Consigliere), Paolo Soraci (Tesoriere e Consigliere), Mario Onofaro (Consigliere) e Calogero Lanza Cariccio (Consigliere). Sono stati, invece, nominati soci onorari il Sig. Toti Librizzi, un’eccellenza mirtese riconosciuta da tutta la comunità, e il Sindaco Maurizio Zingales.