Castell’Umberto – Si svolgerà domani sera, Venerdì 25 Agosto, alle ore 21:30 in Piazza IV Novembre l’ottava edizione dell’evento “Castell’Umberto in Voce”, con la direzione artistica di Vincenzo Conti Nibali e la presentazione affidata a Manuela Varrica.

Saranno presenti all’appuntamento musicale Rory Di Benedetto, autore multiplatino di molti artisti italiani, manager e discografico, Ascanio, concorrente del talent musicale “Amici 22“, e Marco Vito, musicologo, vocal coach e Direttore d’orchestra di “Amici 2019“.

Prosegue dunque il programma dell’Estate a Castell’Umberto, che prevede dal 26 al 28 Agosto la manifestazione “Magma – Artisti a Palazzo”, il primo Atelier delle arti che prenderà vita in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono S. Vincenzo Ferreri. Il compluvium del Palazzo Comunale ospiterà artisti umbertini, che si distinguono nelle diverse arti. La protagonista dell’edizione 2023 è Nadia Culina, in arte NAID che, con le sue opere, renderà partecipi i presenti delle proprie “emozioni grafiche”. “Magma“, il cui curatore d’arte è l’Architetto Giuseppe Fazio, sarà inaugurata Sabato 26 Agosto alle ore 11:00 e si protrarrà fino a Lunedì 28 Agosto. La sera del 28 Agosto è in calendario il concerto del cantante Briga, spettacolo realizzato dall’Amministrazione in collaborazione con la Commissione Festa di S. Vincenzo Ferreri.