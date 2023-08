Sono stati trasferiti da Lampedusa i 169 migranti sbarcati oggi al molo Norimberga.

Tutti uomini arrivano da Eritrea, Egitto, Siria, Sudan, Bangladesh e Pakistan.

Sono 35 i minori non accompagnati. Come sempre ad accoglierli la rodata macchina coordinata dalla Prefettura vede il coinvolgimento di polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Crocè Rossa, assistenti sociali del Comune e volontari.

Si fermeranno all’hotspot di Bisconte e in altre strutture in attesa di essere trasferimenti in altre sedi.

Si chiamava Abdoulay Fabe il 22enne ivoriano annegato a Messina ieri. Era ospite di un centro di accoglienza.