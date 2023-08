Milazzo – Due importanti appuntamenti per l’estate milazzese. Il Castello di Milazzo è ancora palcoscenico di eventi. Protagonisti Francesco Cicchella con “Bis! Summer Tour” e Max Angioni con “Miracolato”.

Innanzitutto giovedì 24 agosto. Ad assicurare le risate sarà Francesco Cicchella che, dopo il grande successo del tour teatrale, adesso sta portando in scena “Bis! Summer Tour”. Un one man show esilarante, nel quale si ritrovano i cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa insomma con la musica per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta e due ballerine. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Domenica 27 invece sempre al Castello toccherà a Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, divertire il pubblico con il suo nuovo spettacolo: MIRACOLATO, una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arri-vare secondo. Tra interazioni con gli spettatori e incursioni del suo folle personaggio, Ke-vin Scannamanna, il talento del giovane comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana. La verve tipica della Stand-up Comedy accompagna, con ritmo ser-rato, i diversi quadri del racconto, in cui Max torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre.

“Miracolato” perché rispolvera avvenimenti epici – come quelli descritti nel Vangelo – e li rielabora in una chiave comica ed eccentrica. “Miracolato” perché Max è stato protagonista di un’escalation di successi nell’ultimo an-no, che lo hanno fatto sentire così fortunato, da provare a immaginare nuovi miracoli mo-derni.