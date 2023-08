L’estate è periodo di riposo per chi può, di relax per i più fortunati, ma anche di rimpatriate per chi da troppo tempo, preso dai propri impegni, non riesce più a rivedere cari vecchi amici.

Nasce così lo scorso anno l’idea di Antonio Mondello. Una rimpatriata per festeggiare gli amici, tutti di Rocca di Capri Leone, nati nel 1973.

L’organizzazione non è stata semplice ma grazie alla collaborazione di amici veri come Massimo Rosella e Vincenzo Liprino e la completa approvazione e collaborazione dei diversi “classe ’73”, ne è scaturita una fantastica serata.

Puro divertimento ed il grande piacere di rincontrarsi con tanti ormai persi di vista da quasi 30anni.

Presenti: Antonella Impala’ – Filomena Lupica – Marcella Lo Presti – Donatella Didomizio – Cinzia Galipò – Patrizia La Placa – Teresa Lenzo – Patrizia Messina – Stefania Molica -Vanessa Naciti – Marcella Nibali – Nunziatina Priola -Laura Rifici – Rosalia Ruberto – Marilena Russo – Maria Carmela Verne – Cristina Scolaro – Katia Di Mirto – Maria Caleca – Maria Rosa Merlino – Isabella Rinaudo – Donatella Randazzo – Natascia Nobile – Benedetto Versaci -Calogero Giuffrè – Massimo Arto – Nico Campisi – Alberto Fazio – Massimo Giuffrida – Antonio Mondello -Vincenzo Liprino – Antonio Petrolo – Massimo Rosella – Carmelo (Melo) Scafidi – Salvatore Letizia – Claudio Vieni.

La serata si è svolta lo scorso 12 agosto presso il ristorante “Il Circoletto” di Capo d’Orlando.