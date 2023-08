Letteralmente in griglia di partenza l’ottava edizione del Tindari Rally, in programma sabato 26 a Patti Marina e domenica 27 a Gioiosa Marea.

Le due rinomate località costiere di questa porzione della provincia di Messina ospiteranno, rispettivamente, partenza e arrivo degli equipaggi iscritti alla gara organizzata da CST Sport.

Si tratta dell’appuntamento della Coppa Rally di 8^ Zona, CRZ per le Auto Storiche e valida per il Campionato Siciliano Moderno e storico.

Tornano, quindi, ad accendersi i riflettori su un palcoscenico straordinario come quello compreso tra il Mar Tirreno ed i monti dell’entroterra tra Gioiosa Marea, Patti e San Piero Patti.

In questo contesto lo staff di CST Sport, coordinato da Luca Costantino, coltiva il proficuo dialogo con tutte le realtà pubbliche e private che trovano da quasi un decennio, un efficace volano, ma soprattutto un metodo intelligente ed innovativo, per mettere in evidenza il territorio.

Le caratteristiche offerte dalla collocazione in calendario sono state sottolineate dal Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo e ribadite dal Primo Cittadino di Gioiosa Marea Giusy Lagalia, come dall’omologo pattese Gianluca Bonsignore, nonché dal Sindaco di San Piero Patti Cinzia Marchello.

Il posizionamento in calendario alla fine di agosto è stata l’opportunità offerta alla gara per coinvolgere un pubblico ancora più vasto e numeroso nello spettacolo delle sfide al volante tra nomi importanti e noti del rallismo isolano ed anche d’oltre stretto.

Tra le auto iscritte figurano ben 7 Rally2 ed una World rally Car, oltre alle tante vetture 4 e 2 ruote motrici che accenderanno l’agonismo lungo le 8 prove speciali.

Start nel pomeriggio di sabato 26 da Patti Marina e traguardo domenica 27 in Piazza Cavour nel cuore di Gioiosa Marea.

Nel 2022 successo per l’equipaggio CST sport composto dal palermitano di Prizzi Marco Pollara e dal pavese Daniele Magiarotti su Skoda Fabia rally2, davanti all’auto gemella del romano Fabio Angelucci con il messinese Massimo Cambria, terzi gli altri alfieri CST Alessandro Casella e David Arlotta su Peugeot 208 Rally 4. Successo nella gara di auto storiche di Domenico Gagliardo e Giacomo Giannone con la Porsche 911 di 2° Raggruppamento.