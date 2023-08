Nonostante il tempo trascorso gli ex compagni di scuola continuano a frequentarsi approfittando delle vacanze e delle festività.

Da qui è nata l’idea della dinamica Tiziana Diliberti, ex studentessa della classe V sez. C , zelante volontaria Telethon e Unicef, di proporre ai suoi compagni di festeggiare il 25 esimo anniversario della maturità scientifica, una tappa fondamentale ed indimenticabile per l’intera classe.

Si sono ritrovati in un noto ristorante di Caronia per celebrare, con una cena, il 25esimo anniversario di un traguardo importante: la maturità scientifica conseguita nel 1998 all’istituto “Sciascia- Fermi”.

La classe è rimasta unita nonostante gli anni trascorsi e ciascuno di loro ha intrapreso percorsi e carriere differenti, molti si sono sposati erano presenti con mogli, mariti e figli al seguito, ma i sentimenti di questi compagni di classe sono rimasti immutati.

Ha organizzato Tiziana Diliberti, erano inoltre presenti : Marco Zima Simonella, Silvia Calà, Antonio Lo Presti, Giorgia Fabio, Fabio Fachile , Rosalia Caiola, Alessandra Marchese e Rita Sgrò.

“Siamo una bella classe, una bella squadra – afferma Tiziana Diliberti- nonostante siano trascorsi 25 anni ci vogliamo veramente bene, ci riusciamo a vedere ancora oggi. Non è stato possibile radunare tutti ma è stata un’occasione gradita per ricordare con emozione una importante tappa della vita, ridendo e scherzando come se il tempo non fosse passato”.