Chiara Ferragni, Ultimo, Brumotti, Frank Matano, Lorella Cuccarini, Enrico Papi, il maestro Vessicchio, Sgarbi, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguezi e Francesca Chillemi.

Sono alcuni dei personaggi noti che hanno frequentato il porto turistico orlandino.

Nella maggioranza dei casi si è trattato di una toccata e fuga per poter raggiungere le meravigliose Isole Eolie.

Ma questo è uno degli obiettivi di hub portuale turistico. Una spola per chi noleggia imbarcazioni che aiuta, e non poco, per la promozione del territorio.

Di seguito le foto scattate dagli operatori, anche commerciali, presenti al Capo d’Orlando Marina.

Cominciamo con il Maestro Peppe Vessicchio, presidente di giuria di un concorso canoro a Gioiosa Marea, che ha fatto tappa al Marina di Capo d’Orlando.

Non poteva mancare Chiara Ferragni che ha scelto il porto di Capo d’Orlando per raggiungere le Isole Eolie dove ha trascorso una settimana in compagnia delle amiche mentre Fedez, con i figli, si trovava in Sardegna.

Ormai frequentatore assiduo del Marina anche il noto cantautore Ultimo che anche quest’anno si è soffermato a cenare in un noto ristorante presente al porto.

Enrico Papi con la moglie al Pulera in compagnia del titolare Massimo Vigorita

Non è la prima volta che Vittorio Sgarbi sceglie il Marina per un veloce passaggio dove è solito soffermarsi per discutere con vecchi amici per poi raggiungere le Eolie.

Una gradevole sorpresa l’ha riservata anche Frank Matano quest’anno.

Lorella Cuccarini immortalata in compagnia dei dipendenti del Marina di Capo d’Orlando

A Bombazza! Di sicuro è quello che stava per dire chi si è fatto immortalare in compagnia di Vittorio Brumotti.

Tra i personaggi noti che hanno visitato il Marina di Capo d’Orlando anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Presente anche la nota attrice messinese Francesca Chillemi