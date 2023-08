Longi – Si è svolto ieri sera, presso la Piazza Generale Moriondo di Longi, il concerto del cantante neomelodico Angelo Famao, in occasione delle Feste di S. Francesco di Paola, S. Leone e SS. Crocifisso.

L’esibizione del cantante siciliano ha preso il via intorno alle ore 22:00 ed è stata preceduta dalla sfilata della Fanfara dei Bersaglieri dei Peloritani, lungo le vie del Comune longese.

Angelo Famao ha presentato insieme alla sua band il live show “Un’altra estate insieme” ed è tornato a esibirsi nel comprensorio dei Nebrodi dopo 5 anni; infatti ha preso parte a un concerto nel 2018 a Mirto, per la Festa di S. Tecla. Il cantante, nato a Gela nel 1996, ha eseguito i suoi brani più famosi, tra cui: “Tu Si a Fine do’ Munno“, “Se mi dai il cuore“, “Hey Bella“, “La porta del cuore“, “Pina Colada“, “Questa notte“, “Ti soprenderò“, “L’estate insieme a te“. In chiusura del concerto Angelo Famao ha riproposto le canzoni “Se mi dai il cuore” e “Tu Si a Fine do’ Munno” in versione acustica, coinvolgendo il pubblico presente e soprattutto i più piccoli, e ha effettato un omaggio alla canzone napoletana, intonando i pezzi più conosciuti.