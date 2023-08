Tutti pazzi per Patti. I volti noti della televisione e dello spettacolo, continuano ad affollare la città messinese, apprezzandone i singolari luoghi visitati e le bellezze storiche del paese.

Dopo il giornalista conduttore di Report Sigfrido Ranucci, anche un altro volto noto della tv italiana è rimasto entusiasmato della cittadina nebroidea.

Si tratta di Claudio Gioè, il protagonista della fortuna serie tv Màkari, trasmessa in prima serata su Rai1.

Famoso per aver recitato in “I cento passi”, “La meglio gioventù” e per aver interpretato il ruolo di Totò Riina ne “Il capo dei capi”, l’attore siciliano Claudio Gioè, ha deciso di trascorrere alcuni giorni godendosi il sole, il mare e in pieno relax.

L’artista palermitano, si è recato nella riserva naturale di Marinello, dove ha ammirato i particolari laghetti sottostanti il promontorio di Tindari, attraversando una gran varietà di ambienti, da quelli lacustri salmastri, alle sabbie marine costiere, dai ripidi pendii alle zone a strapiombo sul mare.

Gioè, ha poi visitato anche la località di Tindari, recandosi al Santuario di Maria Santissima e al Teatro Greco ed è stato visto anche nella vie di Patti, dove si è prestato a posare per qualche foto con i fan.

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, la popolare serie tv Makari, ambientata in Sicilia, ritornerà presto in tv; infatti da pochi giorni si sono concluse le riprese della terza seria girate sempre a San Vito Lo Capo e dintorni.

Màkari è una serie televisiva tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, aventi per protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè.