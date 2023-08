Militello Rosmarino – Sarà il cantante Danilo Sacco a esibirsi Venerdì 25 Agosto in Piazza Lodato, in occasione dei festeggiamenti di S. Biagio Vescovo e Martire, Patrono e Protettore del Comune di Militello Rosmarino.

Nel corso della giornata verrà celebrata la Santa Messa solenne da Padre Ciro Versaci, si svolgerà la processione dell’antico e venerato simulacro di S. Biagio con le due tradizionali “Corse“, il bacio dei bambini in Piazza Lodato e la secolare “Salva” pirotecnica in onore del Santo, e al termine del concerto di Danilo Sacco si terrà lo spettacolo dei giochi pirotecnici, ad opera della ditta “Tumore” di San Filippo del Mela.

Danilo Sacco è un cantautore e chitarrista italiano, storica voce dei “Nomadi” dal 1993 al 2011, mentre ha poi intrapreso la carriera da solista. Nel 1993 entra a far parte dello storico gruppo dei “Nomadi“, al posto del fondatore e carismatico cantante Augusto Daolio, scomparso nel 1992. A Levico Terme avviene il primo concerto con i “Nomadi” e l’anno seguente viene pubblicato “La settima onda”, il primo lavoro dei “Nomadi” nella nuova formazione a sei con Danilo Sacco e Francesco Gualerzi alla voce. Nel 1997 esce a prezzo speciale il live “Le strade, gli amici, il concerto”, doppio cd che vede per l’ultima volta Danilo Sacco e Francesco Gualerzi dividersi le parti vocali. Nel 1998, dopo l’abbandono da parte di Gualerzi, Danilo Sacco è affiancato alla seconda voce da Massimo Vecchi e, nel disco di quell’anno, “Una storia da raccontare”, compare per la prima volta la sua firma in un brano dello storico gruppo emiliano, ossia “Anni di frontiera”. Due anni dopo il singolo “Sangue al cuore“, tratto dal disco “Amore che prendi amore che dai”, porta il disco in vetta alla classifica italiana. Nel 2006 viene ricostituita la “Comitiva Brambilla”, gruppo iniziale di Danilo Sacco, esibendosi sporadicamente fino alla Pasqua del 2008. Nel 2009 Danilo Sacco viene ricoverato in seguito a un infarto, presso l’Ospedale di Nizza Monferrato, e subisce un intervento, con esito positivo, di angioplastica primaria all’Ospedale di Asti. Il tour dei “Nomadi” viene temporaneamente sospeso dopo una decina di concerti e alcune apparizioni televisive. I concerti riprendono l’1 Luglio e, in un primo momento, i “Nomadi” possono contare su due coriste e due coristi; Danilo Sacco risalirà presto sul palco. Nel 2010 i “Nomadi” salgono sul palco del Festival di Sanremo, dove accompagnarono Irene Fornaciari con il brano “Il mondo piange”, classificandosi tra i primi 10 finalisti.

Il 31 Dicembre 2011 fu l’ultimo giorno di Danilo Sacco come membro dei “Nomadi” e il 13 Gennaio successivo fece la prima apparizione pubblica da solista, presso il Teatro Alfieri di Asti, in occasione di un concerto per la raccolta fondi in favore dell’AISLA. Nella sua nuova avventura da solista Danilo Sacco verrà accompagnato da: Valerio Giambelli, uscito definitivamente dagli “Statuto”, alla chitarra, Andrea Mei, già collaboratore dei “Nomadi”, alle tastiere, Jean-Pierre Augusto Rodriguez Ugueto alle percussioni. Nel 2014 esce l’album “Minoranza rumorosa”, il cui singolo viene presentato in anteprima sul sito panorama.it..