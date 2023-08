Si è spento a 80 anni, dopo una lunga malattia, un grande della musica italiana. Un cantante che, a queste latitudini, abbiamo sempre considerato uno di noi.

E non solo per quel successo che dipingeva perfettamente, tracciando dei contorni netti, la vita dell’italiano medio degli anni ’80 e che orgogliosamente rivendicava l’identità nazionale. Ma anche perché la storia di Toto Cutugno parte da Barcellona Pozzo di Gotto. Il papà Domenico era originario del quartiere Nasari e trascorreva le sue estati di gioventù sulla spiaggia di Cantoni.

Ad avviarlo alla musica fu proprio il padre, Sottufficiale di Marina e suonatore di tromba nella banda di La Spezia, che lo avvicinò alla stessa banda nella quale a nove anni, il piccolo Salvatore suonava il tamburo. Solo l’inizio di una grande storia musicale.

Nel 1980, Toto Cutugno trionfa a Sanremo con “Solo noi”. Nel 1983 incide L’Italiano, canzone pensata per Adriano Celentano che lo stesso rifiutò di cantare. Tutti sappiamo poi com’è andata a finire con milioni di dischi venduti nel mondo e una permanenza in cima alle classifiche per settimane e settimane. Nel 1990 vince l’Eurovision Song Contest con il brano “Insieme 1992”.

Ha condotto anche trasmissioni televisive come “Piacere Rai Uno”, di cui ha cantato anche la sigla. Un grande artista ci lascia. Ci piace immaginarlo in un’altra dimensione con la sua carica, il suo modo di essere unico. Vero italiano con la sua chitarra in mano a cantare per l’eternità.